"Это пиранья": рыбы-мутанты напугали Сибирь

Страшный улов потряс омичей

Необычную рыбку принес домой супруге сибирский рыбак – во рту у пойманной добычи были зубы, весьма напоминающие человеческие.

"Муж поймал в Омке в с.Андреевка (за Амуром) вчера вечером. вот такие мутанты водятся у нас в речке, зубы как у 5 летнего ребенка", -

написала омичка в паблике "ВКонтакте" и сопроводила свой пост фотографиями пойманного чудовища.

Комментаторы тут же решили, что это пиранья, неведомыми путями попавшая из Южной Америки в Сибирь:

"На пиранью паку похожа. В прочем, могли бы такую экзотику и отпустить, неужто съедите?", "это пиранья, их много разновидностей, если спросите как они выживают зимой то на этот вопрос уже доказано, они живут возле тёплых источных выбросов, которые выбрасывают в Иртыш (((", "Перед сном это лучше не видеть", "Какой ужас (", "Просто кто-нибудь выпустил свою ставшую ненужной пиранью в реку, а везунчик ее поймал", "А не ротан ли это", "Это результат радиации мутант", "какую вы ересь несете!!!Какая радиация и мутанты?!Просто люди кретины покупают экзотическую *** себе домой а потом то змея по реке плывет то пиранья в Андреевке".

Впрочем, некоторые решили, что муж просто решил подшутить над женой и ни на какую рыбалку не ездил, а просто купил рыбу в зоомагазине:



"Рыба для отмаза из оквариума", "Ну такие в зоомагазине продаются ..", "Походу муж не рыбалке был Штирлиц был так близок к ответу)))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Пиранья паку и в самом деле водится в пресной воде, и некоторые омские рыбаки уже рассказывали, что вылавливали такую рыбу из реки, отмечает местный портал "Город 55".

Зубы бурых паку похожи на человеческие, ими рыба может даже расколоть орех.