Ситуация стремительно меняется

В странах Евросоюза все отчетливее проявляются признаки подготовки к возобновлению политического диалога с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The European Conservative, отмечая, что в Брюсселе обсуждаются шаги, которые еще недавно казались невозможными.

Авторы материала указывают, что в европейских столицах постепенно созревает понимание необходимости переговоров с Москвой. Такой поворот, по их оценке, фактически означает отказ от прежней линии жесткой конфронтации, которая не принесла еврообъединению ожидаемых результатов.

"В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое <…> Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что внутри ЕС растет давление со стороны отдельных государств. Так, итальянская и парижская администрации, а также ряд других стран настаивают на создании специальной должности переговорщика по украинскому вопросу, который представлял бы интересы ЕС на возможных переговорах.

По данным источников, в качестве одного из вероятных кандидатов на эту роль рассматривается финский лидер Александр Стубб. В европейских политических кругах считают, что подобное решение может стать первым шагом к переформатированию всей стратегии ЕС в отношениях с нашей страной.

