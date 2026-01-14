TEC: ЕС начал подготовку к переговорам с Путиным

"Готовится немыслимое": в ЕС раскрыли план по России
Фото: www.unsplash.com
Ситуация стремительно меняется

В странах Евросоюза все отчетливее проявляются признаки подготовки к возобновлению политического диалога с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The European Conservative, отмечая, что в Брюсселе обсуждаются шаги, которые еще недавно казались невозможными.

Авторы материала указывают, что в европейских столицах постепенно созревает понимание необходимости переговоров с Москвой. Такой поворот, по их оценке, фактически означает отказ от прежней линии жесткой конфронтации, которая не принесла еврообъединению ожидаемых результатов.

"В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое <…> Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что внутри ЕС растет давление со стороны отдельных государств. Так, итальянская и парижская администрации, а также ряд других стран настаивают на создании специальной должности переговорщика по украинскому вопросу, который представлял бы интересы ЕС на возможных переговорах.

По данным источников, в качестве одного из вероятных кандидатов на эту роль рассматривается финский лидер Александр Стубб. В европейских политических кругах считают, что подобное решение может стать первым шагом к переформатированию всей стратегии ЕС в отношениях с нашей страной.

К слову, ранее на Западе описали план победы над Россией.

Источник: The European Conservative ✓ Надежный источник
По теме

Следующая цель: сосед России запаниковал из-за зловещего шага США

Американцы "навели шороху" на международной арене

В Киеве наступил практически полный блэкаут: Зеленский бьет тревогу

Украинская столица погрузилась в темноту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей