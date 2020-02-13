На Руси в Никитин день опасались сглаза и порчи

В четверг, 13 февраля, православная церковь чтит память святителя Никиты Затворника, которого также называли Никитой-пожарником. На Руси верили, что он защищает от огня и молний, а также избавляет от нечистой силы.

Никитин день считался опасным и магически сильным – именно 13 февраля вероятность ссор возрастает. Также верили, что вечером категорически нельзя выходить из дома: по народным поверьям, в это время колдуны и ведьмы наводят на людей порчу, которая обладает огромной силой, пишет IrkutskMedia. Если же пожар все-таки происходил, то на Руси считали, что причиной его стал огненный бес или сглаз, именно поэтому молились святителю Никите.

По некоторым приметам 13 февраля традиционно определяли погоду на конец зимы. Так, если птицы поют возле дома или роются в снегу, то будет холодно и сыро. Иней на деревьях обещает ясную ночь, а снегопад – солнечную погоду на следующий день, сообщает Hollydays.ru.

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