Российского писателя нашли мертвым при странных обстоятельствах

Следователи расследуют запутанное дело смерти автора популярного пособия

В Москве умер писатель Владимир Сирый. Его нашли в своей квартире в Южном Бутово, голова была обмотана одеялом.

Вдова погибшего рассказала, что в последнее время у него были проблемы с алкоголем. Он неважно себя чувствовал, говорил, что подавлен. При этом, что именно послужило причиной депрессии Сирого, женщина сказать не смогла, лишь предположила, что у него могли быть проблемы на работе.

Владимир Сирый написал несколько книг о ресторанном бизнесе и принципах управления в этой сфере, пишет сайт "Комсомольская правда". Руководство, которое он выпустил вместе с коллегами, до сих пор популярно среди представителей ресторанного бизнеса.