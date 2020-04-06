Суд может заставить Соболь извиниться перед Пригожиным публично

Бизнесмен подал иск в суд на юристку о защите чести и достоинства

В ближайшем будущем Любови Соболь, возможно придется покаяться перед бизнесменом Евгением Пригожиным прилюдно, в случае, если суд примет позицию предпринимателя.

Пригожин направил иск в Тверской районный суд столицы. В нем он призвал к ответу Любовь Соболь и издание "Царьград" после публикации неподтвержденной информации о том, что бизнесмен якобы мог быть причастен к нападению на супруга активистки Сергея Мохова. Бизнесмен требует от Соболь опровержения напечатанного, так как это порочит его деловую репутацию и честь, пишет "Интерфакс".

Позже информацию о подаче иска подтвердили в компаниии "Конкорд". Представители организации опубликовали комментарий Пригожина о случившемся.Бизнесмен не исключил, что произошедшее с Моховым – последствия ролевых игр семейной пары.

В ответ Соболь опубликовала на канале "Навальный Live" видео, где в импровизированной домашней студии поведала о "непонимании" происходящего и рассказала, как бандиты напали на Мохова и вкололи ему неизвестное вещество. При этом никаких оценок ситуации активистка не озвучила.

Сразу после нападения на мужа, Соболь сделала громкое заявление. Она сообщила, что считает случившееся местью за ее деятельность. При этом вескими аргументами она эту версию не подкрепляла. Инициатором покушения активистка назвала Пригожина. Якобы у бизнесмена были причины из-за ее "политической деятельности".

Обращение к правоохранителям к желанным результатам не привели. Полицейские провели проверку, по результатам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. Все дело в том, что в организме супруга оппозиционерки токсичных веществ не обнаружили.

Интересно и то, что мнение у Соболь и Мохова насчет случившегося сильно разнились. Так, муж активистки считал, что за нападением стоят криминальные авторитеты из похоронного бизнеса, а Соболь указывала на Пригожина.