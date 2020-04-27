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Россияне заметили загадочные объекты в небе

Россияне заметили загадочные объекты в небе
Фото: pixabay.com
Странная вереница огней появилась в небе над Северной Осетией

Очевидцы зафиксировали на видео неопознанные летательные объекты в небе над Северной Осетией и стали гадать, что это могло быть.

Ролик местные жители выложили на "Ютуб". В комментариях другие пользователи рассказали, что видели похожие НЛО в небе над Ессентуками и Кисловодском. Жители соседнего государства, в свою очередь, сообщили, что наблюдали за такими же объектами в Киргизии.

На видео запечатлена движущаяся по ночному небу четкая линия из светящихся огоньков. Авторы ролика активно комментируют необычное явление и пытаются понять, что же происходит.

Как оказалось, светящие огни являются спутниками проекта Starlink – системы околоземных спутников, реализацией которого занимается компания Илона Маска SpaceX, сообщает "15 регион". Цель проекта – создание бюджетного и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи.


Ольга ФЕДОРОВА

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