Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
561 новости
Музыкант Стив Прист скончался в Великобритании в четверг, 4 июня. Информация об этом появилась на странице артиста в социальной сети.
Ему было 72 года. Причина смерти не называется.
Прист являлся одним из основателей глэм-рок-группы The Sweet. Кроме того, музыкант был вокалистом и бас-гитаристом в коллективе.
А начинал он с игры в самопальном бойз-бэнде. Молодых людей вдохновляло творчество Rolling Stones и The Who. Профессиональную карьеру Прист начал в 20 лет – в 1968 году. Именно тогда он вошел в состав группы Sweetshop, которую позже переименовали в The Sweet.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров
В этот день не стоит планировать важные встречи и решать финансовые вопросы