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Скончался известный музыкант

Скончался известный музыкант
Фото: pixabay.com
Основателю легендарной рок-группы было 72 года

Музыкант Стив Прист скончался в Великобритании в четверг, 4 июня. Информация об этом появилась на странице артиста в социальной сети. 

Ему было 72 года. Причина смерти не называется. 

Прист являлся одним из основателей глэм-рок-группы The Sweet. Кроме того, музыкант был вокалистом и бас-гитаристом в коллективе. 

А начинал он с игры в самопальном бойз-бэнде. Молодых людей вдохновляло творчество Rolling Stones и The Who. Профессиональную карьеру Прист начал в 20 лет – в 1968 году. Именно тогда он вошел в состав группы Sweetshop, которую позже переименовали в The Sweet.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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