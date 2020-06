Основателю легендарной рок-группы было 72 года

Музыкант Стив Прист скончался в Великобритании в четверг, 4 июня. Информация об этом появилась на странице артиста в социальной сети.

Ему было 72 года. Причина смерти не называется.

Прист являлся одним из основателей глэм-рок-группы The Sweet. Кроме того, музыкант был вокалистом и бас-гитаристом в коллективе.

А начинал он с игры в самопальном бойз-бэнде. Молодых людей вдохновляло творчество Rolling Stones и The Who. Профессиональную карьеру Прист начал в 20 лет – в 1968 году. Именно тогда он вошел в состав группы Sweetshop, которую позже переименовали в The Sweet.