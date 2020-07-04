Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Печальное мероприятие посетили только самые близкие

Тренера Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района, где он и провел свою жизнь. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Траурное мероприятие посетили только самые близкие, в том числе глава республики Дагестан Рамзан Кадыров. Семья тренера попросила людей не приезжать на похороны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. 

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Госпитализировали его в апреле с диагнозом "коронавирус". После у Нурмагомедова случился инсульт. Врачи провели ему операцию на сердце, однако спасти известного тренера не удалось. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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