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Тренера Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района, где он и провел свою жизнь. Об этом сообщает РИА "Новости".
Траурное мероприятие посетили только самые близкие, в том числе глава республики Дагестан Рамзан Кадыров. Семья тренера попросила людей не приезжать на похороны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.
Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Госпитализировали его в апреле с диагнозом "коронавирус". После у Нурмагомедова случился инсульт. Врачи провели ему операцию на сердце, однако спасти известного тренера не удалось.
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