Советские хитрости: как избавиться от муравьев на даче

Советские хитрости: как избавиться от муравьев на даче
Фото: Mark Rightmire/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Способы подсмотрены в старой советской газете и опробованы дачниками на деле

Каждое лето муравьи просыпаются и начинают донимать не только растения, но и садовода, который тратит немало сил на уход за огородом. После пробы нового способа насекомые возвращаются обратно – и так каждый раз. Однако в старых советских газетах нашлись простые рецепты избавления от муравьев. 

Первый способ 

С насекомыми можно было повести себя гуманно – дождаться вечера, когда муравьи возвращаются в свои норы и выкопать муравейник. После его необходимо было вынести подальше от участка. Оставшуюся яму заливают кипятком. 

Второй способ

Сначала муравейник засыпают солью. Жалеть ее не стоит – на одну нору по периметру можно распределить целую пачку. Далее следует приготовить специальный раствор. Рецепт: на 10 литров воды добавляют 300 граммов хозяйственного мыла. Туда же наливают 3 столовых ложки карболовой кислоты. После того, как смесь станет полностью однородной, ей заливают норы несколько раз. 

Третий способ

Можно сделать отпугиватель муравьев. Для этого понадобится спичечный коробок, в который кладут смесь из дрожжей и сиропа с медом и сахаром. Как указано в статье, пишет автор канала "Будни пенсионеров" на Яндекс.Дзен, муравьи будут обходить эти коробки стороной. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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