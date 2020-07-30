Что сажать после чеснока: три проверенных совета от специалистов

Что сажать после чеснока: три проверенных совета от специалистов
Фото: pixabay.com
Лучше всего посеять любимую многими приправу

Садоводы сажают чеснок в промежутке между пасленовыми и крестоцветными. Это позволяет уберечь будущий урожай от болезней и вредителей. "Утро.ру" решило рассказать о трех идеальных вариантах, которые можно посадить после чеснока.

Один из них – морковь. Ее можно посеять сразу же после чеснока. Более того, землю не придется предварительно удобрять и подкармливать. Для того, чтобы овощи были сочными и сладкими, можно приготовить необычный стимулятор из картофеля. Несколько клубней нужно заморозить, разморозить, нарезать на крупные кусочки и отжать сок, в котором необходимо замочить семена морковки и оставить на 7-8 часов. 

Другой вариант – салат. Зелень будет быстро расти и уже через 5-6 недель станет готова к употреблению. Однако в этом случае землю все-таки придется предварительно удобрить компостом. 

Самый лучший вариант – это горчица. Урожай будет готов уже через две недели. Более того, горчица известна как зеленое удобрение, поэтому обеспечит защиту от сорняков. Растение также привлечет жужелиц и лягушек, которые будут бороться с вредителями. Еще один плюс – горчица может повысить плодородность и улучшить структуру земли.

Напомним, что ранее "Утро.ру" публиковало советы, которые помогут выбрать спелый арбуз. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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