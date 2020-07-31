Подробный план работ на огороде от "Утро.ру"

В субботу, 1 августа, наступит 12 день в лунном календаре. Спутник Земли находится в растущей фазе в созвездии Козерога. Данный знак считается плодородным, а это значит, что урожай будет богатым и вкусным. Он долго и хорошо храниться. Растения, посаженные в этот период, будут иметь мощную корневую систему и иммунитет к заболеваниям.

Чем можно заняться в саду 1 августа

В субботу следует провести уборку урожая. Собирать надо те плоды, которые предназначены для зимних закруток. К слову, в этот день можно посвятить время заготовкам: квашению и засолке. В огороде стоит обработать землю, проредить ее, собрать семена. Также следует посвятить время борьбе с вредителями и болезнями. Наступил удачный период для посадки зерновых озимых – чеснока и редиса.

Что нельзя делать в огороде 1 августа

Не стоит работать с корнями растений, поскольку высока вероятность повредить их. Астрологи рекомендуют ненадолго отложить обрезку плодовых деревьев, в противном случае они могут погибнуть. Также нужно быть осторожнее со слишком обильным поливом.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный лунный календарь огородника на август.

