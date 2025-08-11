Силы ПВО пресекли атаку на столицу еще двух БПЛА – Собянин

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин утром в понедельник, 11 августа.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в ночь с воскресенье на понедельник сообщалось еще о нескольких попытках вражеских БПЛА атаковать российскую столицу. Средствами ПВО начиненные взрывчаткой беспилотники были уничтожены.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник

