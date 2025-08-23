Сильная диарея у популярного блогера стала причиной экстренной посадки самолета

Сильная диарея у популярного блогера стала причиной экстренной посадки самолета
Фото: unsplash.com
Женщине стало настолько плохо, что ее вынесли на каталке

Во время рейса Португалия – США у популярного блогера с 20 миллионами подписчиков Меган Райнертсен случилась настолько сильная диарея, что экипажу пришлось принять решение об экстренной посадке самолета. Женщина рассказала подробности инцидента и извинилась перед всеми, кому это доставило неудобства.

Популярная писательница призналась, что почувствовала недомогание еще во время перелета над Атлантикой. Она срочно побежала в туалет, несмотря на то, что на тот момент вставать со своих кресел было запрещено. Ситуация достигла критического масштаба, поскольку к диарее добавилась рвота.

В итоге самолет пришлось посадить в Ньюарке. Сразу после приземления к нему подъехала карета скорой помощи, которая унесла Меган на носилках – сама идти она была не в состоянии. Забирали женщину из салона в защитных костюмах на случай опасной инфекции. В следующий запланированный рейс экипаж полететь уже не смог.

По словам блогера, причиной случившегося стал недоеденный бургер.

Источник: Московский комсомолец

"Совершили ошибку": россиянам на пальцах объяснили, чем обернется договор с Зеленским

Москве не стоит отступать от своих позиций

"Решето" на линии обороны: Сырский подставил Зеленского – последние новости с фронта

Украинским воякам приходится очень тяжело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей