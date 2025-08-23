Сильная диарея у популярного блогера стала причиной экстренной посадки самолета

Женщине стало настолько плохо, что ее вынесли на каталке

Во время рейса Португалия – США у популярного блогера с 20 миллионами подписчиков Меган Райнертсен случилась настолько сильная диарея, что экипажу пришлось принять решение об экстренной посадке самолета. Женщина рассказала подробности инцидента и извинилась перед всеми, кому это доставило неудобства.

Популярная писательница призналась, что почувствовала недомогание еще во время перелета над Атлантикой. Она срочно побежала в туалет, несмотря на то, что на тот момент вставать со своих кресел было запрещено. Ситуация достигла критического масштаба, поскольку к диарее добавилась рвота.

В итоге самолет пришлось посадить в Ньюарке. Сразу после приземления к нему подъехала карета скорой помощи, которая унесла Меган на носилках – сама идти она была не в состоянии. Забирали женщину из салона в защитных костюмах на случай опасной инфекции. В следующий запланированный рейс экипаж полететь уже не смог.

По словам блогера, причиной случившегося стал недоеденный бургер.