Россиянка после отдыха в Таиланде заговорила на древнерусском

Проблемы с памятью у женщины возникли после случайной травмы

Загадочный инцидент произошел с россиянкой Татьяной, которая поехала в Таиланд восстановить силы после кончины отца. Женщина случайно упала на ступеньках бассейна в воду и ударилось головой. После этого ее здоровье сильно пострадало.

Прибывшие на место медики диагностировали у туристки черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Свою близкую подругу, которая отправилась вместе с ней в путешествие, она не узнает. Также женщина не в состоянии вспомнить свое имя и стала разговаривать на древнерусском языке.

"В чем причина смены языковой раскладки – никто не знает. Возможно, из-за того, что Елена – филолог по образованию, изучала филологию и педагогику", – пишет Mash.

Медики в Таиланде настаивают, что пациентке требуется трепанация черепа. Однако пока неясно, поможет ли это улучшить состояние Татьяны.