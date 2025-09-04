Россиянка после отдыха в Таиланде заговорила на древнерусском

Россиянка после отдыха в Таиланде заговорила на древнерусском
Фото: соцсети
Проблемы с памятью у женщины возникли после случайной травмы

Загадочный инцидент произошел с россиянкой Татьяной, которая поехала в Таиланд восстановить силы после кончины отца. Женщина случайно упала на ступеньках бассейна в воду и ударилось головой. После этого ее здоровье сильно пострадало.

Прибывшие на место медики диагностировали у туристки черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Свою близкую подругу, которая отправилась вместе с ней в путешествие, она не узнает. Также женщина не в состоянии вспомнить свое имя и стала разговаривать на древнерусском языке. 

"В чем причина смены языковой раскладки – никто не знает. Возможно, из-за того, что Елена – филолог по образованию, изучала филологию и педагогику", – пишет Mash.

Медики в Таиланде настаивают, что пациентке требуется трепанация черепа. Однако пока неясно, поможет ли это улучшить состояние Татьяны.

Источник: Mash

Стала известна причина пропажи Трампа

Лидер намеренно выжидал удобного момента для появления

Журналист пришел в ужас из-за слов Запада о Путине

Многие продолжают попытки демонизировать российского главнокомандующего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей