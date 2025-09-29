Заставили отчислиться: что известно о напавшем на техникум в Архангельске

Парень был в плохих отношениях со сверстниками

В понедельник, 29 сентября, 18-летний бывший учащийся напал на техникум в Архангельске. Ножом молодой человек ранил трех человек: педагога по литературе, завуча и ученика. Парня удалось задержать во время совершения преступления – другие студенты смогли помешать дальнейшей расправе. Вскоре появились подробности о самом напавшем.

Оказалось, что бывшего учащегося зовут Артемий. После второго курса его отчислили, поскольку сдать сессию у него не вышло. В результате он решил расправиться с членами педсовета, которые принимали решение о его отчислении. За два часа до содеянного он поменял аватар в соцсетях на человека в маске с пистолетом.

Сообщается, что свое преступление парень готовил через "Майнкрафт". В игре он создал макет техникума, студентов и показывал, как внутри расправляется со всеми. Друзей у молодого человека не было.

От родителей Артемий свое отчисление скрывал, однако мать была в курсе, что он конфликтует с другими студентами. Вместо походов на занятия парень бродил по городу, в результате у него набралось прогулов на три недели, и его заставили отчислиться. В беседе со знакомыми он делился, что не хотел туда поступать – на этом настояли родители.

По словам сестры нападавшего, проблемы у него начались, поскольку он сдал компанию, которая курила в туалете техникума.

"Он плохо относился к нарушителям, поэтому сдал одногруппников. Администрация в свою очередь слила информатора ученикам, Артемия стали травить", – пишет Mash.

Родные говорят, что молодой человек был очень ранимым и застенчивым. Свободное время он проводил за игрой в компьютерные игры.