Дочь Цапка наказали после скандального ДТП

Девушку оставили без прав и назначили штраф

Анастасия Цапок, которая около недели назад въехала в частный жилой дом под Таганрогом на своем представительском авто, понесла наказание. 25-летняя девушка признала, что находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ее лишили прав на два года и оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Дочь главы кущевской ОПГ также возместила ущерб жителям пострадавшего дома – она выплатила хозяину 2,5 млн рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда и затраты на ремонт. Сторонам удалось договориться без суда и заключить соглашение.

Что будет с пострадавшим Mercedes AMG GT 63S – неизвестно. Его стоимость оценивается примерно в 20 млн рублей, а на ремонт придется потратить треть этой суммы. Не исключено, что на фоне аварии и лишения прав машину могут продать под восстановление.

По слухам, после инцидента попутчик Анастасии пытался оказать давление на полицейских, утверждая, что он "сын прокурора". Его судьба неизвестна. Девушка же требовала удалить видео с ДТП, угрожала всех посадить и кричала "Ты знаешь, чья я дочь?".