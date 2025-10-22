Рядом с военной частью в Ставрополе прогремел взрыв: что случилось

Фото: соцсети
Место происшествия пришлось оцепить для расследования

На троллейбусной остановке рядом с 247-м гвардейским десантно-штурмовым полком в Ставрополе произошел взрыв. Место происшествия оцепили силовики и оперативные службы. Сообщается, что пострадал один человек – женщина получила осколочные ранения.

По предварительной информации, возле воинской части подорвали взрывное устройство – какое именно, сейчас выясняют специалисты. Источники утверждают, что пострадавшая в результате полученных травм скончалась.

Силовики рассматривают несколько версий происшествия, в том числе и диверсию с возможным украинским следом. Не исключен теракт. Сообщается, что СВУ заложили в детскую коляску, которая стояла за остановкой и за пределами воинской части. Очевидцы сообщают, что якобы видели, как мужчина оставил ее на улице и ушел, а затем там же и раздался взрыв. Другие источники утверждают, что взрывчатка находилась в мусорной урне.

После инцидента в СКР решают по какой статье квалифицировать происшедшее: покушение на теракт или убийство. Предполагаемый подрывник уже задержан, его допрашивают.

Источник: Коммерсантъ

