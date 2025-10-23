Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО - Собянин

Город подвергся очередной атаке с воздуха

ПВО Минобороны пресекла атаку на Москву украинского БПЛА в четверг, 23 октября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что боевой летающие аппарат уничтожен. На место падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб.