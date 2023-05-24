В России предложили снова провести мобилизацию

В России предложили снова провести мобилизацию
Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Военные предрекают серьезную эскалацию конфликта

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что дальнейший конфликт на Украине может развернуться под двум сценариям. Один из них будет для России благоприятным, но он менее вероятен, а второй окажется плохим.

Пригожин рассказал, что положительный сценарий подразумевает усталось Запада от конфронтации. Тогда все стороны конфликта сядут за стол переговоров с участием Китая, договорившись закрепить за Россией отвоеванные территории. Однако он не верит, что это возможно.

Второй вариант – ВСУ получают более дальнобойное оружие, их войска проходят улучшенную подготовку и ни идут в контрнаступление, возможно, успешное, пытаясь восстановить границы до 2014-го года. Для российской стороны этот сценарий подразумевает новые проблемы.

Глава ЧВК считает, что в случае такого развития событий Москва должна быть готова к тяжелому конфликту. Поэтому необходимо перевести все производство на военные нужды, объявить новую волну мобилизации и ввести военное положение. 

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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