Человечество столкнется с ростом хронических заболеваний

Главный профилактолог УрФО и доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о том, с какими последствиями столкнется человечество после пандемии коронавируса. По его словам, население земли часто будет страдать от нескольких хронических заболеваний одновременно.

Такое явление называется коморбидностью. Сосуществование нескольких заболеваний одновременно у одного человека станет повсеместной проблемой. Чаще всего это будут поражения сосудистой, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, а такие сбои в работе иммунной системы. Кроме того, люди будут подвержены системным и аутоиммунным заболеваниям.

Сергей Токарев заявил, что такие последствия требуют создания новых подходов к восстановлению и реабилитации пациентов. Он также отметил, что человечеству необходимо продолжать усиленно работать для того, чтобы научиться справляться со всеми побочными эффектами от коронавируса.

Другой эксперт, врач-терапевт Андрей Звонков сообщил, что последствия новой коронавирусной инфекции могут проявиться лишь в следующих поколениях, спустя десятки лет. Дело в том, что до 90% наших генов возникли благодаря различным вирусам и заболеваниям.

Напомним, что в Москве ситуация с количеством заболеваний COVID-19 улучшилась. Благодаря этому граждане старше 65 лет снова могут вызвать медицинского сотрудника на дом вне зависимости от того, насколько тяжело они болеют.