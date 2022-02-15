Врач предрек людям новые проблемы после окончания пандемии

Врач предрек людям новые проблемы после окончания пандемии
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Человечество столкнется с ростом хронических заболеваний

Главный профилактолог УрФО и доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о том, с какими последствиями столкнется человечество после пандемии коронавируса. По его словам, население земли часто будет страдать от нескольких хронических заболеваний одновременно. 

Такое явление называется коморбидностью. Сосуществование нескольких заболеваний одновременно у одного человека станет повсеместной проблемой. Чаще всего это будут поражения сосудистой, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, а такие сбои в работе иммунной системы. Кроме того, люди будут подвержены системным и аутоиммунным заболеваниям. 

Сергей Токарев заявил, что такие последствия требуют создания новых подходов к восстановлению и реабилитации пациентов. Он также отметил, что человечеству необходимо продолжать усиленно работать для того, чтобы научиться справляться со всеми побочными эффектами от коронавируса. 

Другой эксперт, врач-терапевт Андрей Звонков сообщил, что последствия новой коронавирусной инфекции могут проявиться лишь в следующих поколениях, спустя десятки лет. Дело в том, что до 90% наших генов возникли благодаря различным вирусам и заболеваниям.

Напомним, что в Москве ситуация с количеством заболеваний COVID-19 улучшилась. Благодаря этому граждане старше 65 лет снова могут вызвать медицинского сотрудника на дом вне зависимости от того, насколько тяжело они болеют. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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