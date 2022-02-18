Вирус унес жизни еще 784 человек

Все население Российской Федерации да и других стран ежедневно отслеживает статистические данные по распространению коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка во всем мире остается достаточно тяжелой. Только в нашей стране за вчерашний день стало известно о 180 071 новом инфицированном россиянине.



Больше всего человек заболели в Санкт-Петербурге. Медицинские специалисты Культурной столицы получили положительные тесты на коварную инфекцию у 16 398 пациентов. Не намного лучше обстоят дела в Москве. За прошедшие 24 часа в Белокаменной заболели еще 8 308 местных жителей. Замыкает тройку антилидеров Красноярский край. Там врачи отчитались о 7 823 новых инфицированных.

Несмотря на тяжелые условия труда и большую нагрузку, медицинские эксперты продолжают делать все возможное для спасения наших сограждан. Только за прошедший день им удалось полностью вылечить 198 369 пациентов. За все время эпидемиологического кризиса в стране поправились 12 026 844 россиянина.

К сожалению, вирус продолжает убивать жителей России. За минувшие сутки из-за инфекции скончались 784 пациента. За все время пандемии болезнь унесла жизни 343 957 человек.