Вирус подхватили еще 97 тысяч человек

Количество заболеваний COVID-19 снизилось, однако болезнь не отступила полностью. Оперштаб Москвы предоставил данные, согласно которым за последние сутки вирус в стране подхватили 97 333 гражданина. Вылечить при этом удалось 172 813 случаев, но есть и летальные исходы – от инфекции скончались 786 человек.

Количество заражений в регионах распределилось следующим образом. Лидером стала Свердловская область – там выявили болезнь у 4 844 человек. На второй строчке расположилась Самарская область с 4 126 случаями заболевания. Третье место заняла Новосибирская область – в этом регионе болезнь подхватили 3 591 человек.

За все время, что идет пандемия, вирусом в России переболели 16 495 369 человек. При этом побороли болезнь 13 748 465 граждан, а вот скончались от COVID-19 352 446 пациентов.