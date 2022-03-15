Статистика по коронавирусу в России на 15 марта

Статистика по коронавирусу в России на 15 марта
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Болезнь наконец-то начинает отступать

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает налаживаться. В регионах отменяют ограничения, жизнь постепенно приходит в состояние до пандемии. Однако случаи заражений и смертей все еще сохраняются. 

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России ковидом заболели 36 678 граждан. При этом вылечилось от болезни намного большее количество людей. Их число составило 118 372. Справиться с COVID-19, к сожалению, удалось не всем. За минувшие 24 часа от болезни скончались 558 человек. 

В регионах дела обстоят следующим образом. Самое большое количество заболеваний пришлось на Свердловскую область – здесь выявили  1878 случаев заражений. На втором месте находится республика Башкортостан с 1546 пациентами. Наконец, замыкает антирейтинг Иркутская область. В этом регионе заболело 1298 человек. В Санкт-Петербурге выявили 1264 случая, а в Москве – 999. 

Ранее в Москве объявили об отмене обязательного ношения масок в общественных местах. Ковидные ограничения существенно облегчили и в Подмосковье. Помимо отмены масок, там теперь можно не соблюдать социальную дистанцию. 

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

Пушилин обещал отомстить ВСУ за удар по Донецку

Специалисты устанавливают точку запуска ракеты "Точка-У"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей