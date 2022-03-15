Болезнь наконец-то начинает отступать

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает налаживаться. В регионах отменяют ограничения, жизнь постепенно приходит в состояние до пандемии. Однако случаи заражений и смертей все еще сохраняются.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России ковидом заболели 36 678 граждан. При этом вылечилось от болезни намного большее количество людей. Их число составило 118 372. Справиться с COVID-19, к сожалению, удалось не всем. За минувшие 24 часа от болезни скончались 558 человек.

В регионах дела обстоят следующим образом. Самое большое количество заболеваний пришлось на Свердловскую область – здесь выявили 1878 случаев заражений. На втором месте находится республика Башкортостан с 1546 пациентами. Наконец, замыкает антирейтинг Иркутская область. В этом регионе заболело 1298 человек. В Санкт-Петербурге выявили 1264 случая, а в Москве – 999.

Ранее в Москве объявили об отмене обязательного ношения масок в общественных местах. Ковидные ограничения существенно облегчили и в Подмосковье. Помимо отмены масок, там теперь можно не соблюдать социальную дистанцию.