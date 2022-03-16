Инфекция отняла жизни у 576 россиян

К счастью, эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации стабилизируется. Многие субъекты нашей страны уже отменили основные коронавирусные ограничения, в том числе обязательное ношение масок. При этом пока россияне продолжают заражаться, однако замедление темпов прироста новых инфицированных вселяет оптимизм. За сутки заболели 36 519 человек.



Так, заметно выправилась ситуация с количеством госпитализаций. Москва пока остается на первом месте по этому показателю, однако за сутки там забрали в больницу только 197 зараженных COVID-19. При этом за 24 часа заболел 1 621 человек. На втором месте расположилось Подмосковье. В этом российском регионе в больницу увезли 183 пациентов из 689 заболевших COVID-19. Третье место досталось Культурной столице, в Петербурге госпитализировали 177 человек при 1 569 зараженных

К сожалению, вирус продолжает обрывать жизненные пути наших сограждан. За сутки умерли 576 человек. При этом за тот же период медицинским специалистам удалось вылечить 118 009 пациентов.

Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения фиксируют рост заболеваемости COVID-19 за неделю. Такую информацию приводит телеканал "360". Сообщается, что за прошедшую неделю инфекцию диагностировали у более 11 миллионов человек.