Эпидситуация в мире постепенно выравнивается

Тайские власти приняли решение отменить со следующего месяца обязательное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих в курортное государство путешественников. Такое решение продиктовано улучшением эпидемиологической ситуации в королевстве.



Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", данная норма вступит в силу с 1 апреля. Кроме того, со следующего месяца срок обязательного карантина сокращается с семи до пяти дней.

В нашей стране также существенно ослабляют требования по профилактике заболеваний. По информации "Радио 1", "Российские железные дороги" отменили обязательное ношение масок и измерение температуры тела для пассажиров.