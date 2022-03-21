Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
Тайские власти приняли решение отменить со следующего месяца обязательное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих в курортное государство путешественников. Такое решение продиктовано улучшением эпидемиологической ситуации в королевстве.
Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", данная норма вступит в силу с 1 апреля. Кроме того, со следующего месяца срок обязательного карантина сокращается с семи до пяти дней.
В нашей стране также существенно ослабляют требования по профилактике заболеваний. По информации "Радио 1", "Российские железные дороги" отменили обязательное ношение масок и измерение температуры тела для пассажиров.
Несмотря на крайнюю агрессивность, Вашингтон хочет избежать прямого столкновения с Москвой
Чествование павших в борьбе с фашизмом советских воинов в Риге хотят запретить