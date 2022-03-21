Тесты отменят: Таиланд смягчает требования для российских туристов

Эпидситуация в мире постепенно выравнивается

Тайские власти приняли решение отменить со следующего месяца обязательное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих в курортное государство путешественников. Такое решение продиктовано улучшением эпидемиологической ситуации в королевстве.

Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", данная норма вступит в силу с 1 апреля. Кроме того, со следующего месяца срок обязательного карантина сокращается с семи до пяти дней.

В нашей стране также существенно ослабляют требования по профилактике заболеваний. По информации "Радио 1", "Российские железные дороги" отменили обязательное ношение масок и измерение температуры тела для пассажиров.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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