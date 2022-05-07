Вирус послужил причиной смерти 132 человек

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по территории нашей страны постепенно стабилизируется. Сейчас основной показатель, на который обращают внимание профильные эксперты – количество госпитализаций. Позитивные тенденции в этом вопросе вселяют определенный оптимизм. При этом люди продолжают заражаться, только за прошедшие сутки COVID-19 заболели 5 500 человек.



Чаще всего зараженных людей забирают в больницы в Белокаменной. За 24 часа специализированная помощь медиков потребовалась 144 москвичам. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в Северной столице госпитализировали 141 человека. Третье место досталось Нижегородской области, за прошедшие сутки в больницы этого региона забрали 90 местных жителей.

За тот же период коварная инфекция унесла жизни 132 россиян. За сутки профильным медицинским экспертам удалось вылечить8 649 человек.