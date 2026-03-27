Режиссера Олега Шухера госпитализировали после остановки сердца

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Режиссера и преподавателя ВГИК Олега Шухера экстренно госпитализировали прямо из университета: причиной называется остановка сердца, отмечает телеграм-канал "112".
Ученику Марлена Хуциева вызвали скорую из-за затрудненного дыхания.
До этого медики диагностировали Шухеру сердечное заболевание. Уточняется, что у него наступила клиническая смерть, врачи борются за его жизнь.
Судя по открытым данным, Шухер – худрук Центра творческой и методической работы ВГИК, режиссер, член Союза кинематографистов. Работал на киностудиях "Мосфильм", "Чистые пруды" Фонда Ролана Быкова и на канале ТВЦ. Также сотрудничал с такими ТВ-каналами, как "Россия" и "Культура".
Шухер поступил в первую вгиковскую мастерскую Хуциева, сняв пару полнометражных игровых фильмов ("Везучая" и "Старые молодые люди").
Ранее сообщалось, что Алексея Серебрякова госпитализировали с обострением бронхита. Медики настрого запретили артисту курить (эта привычка у него была приобретена еще в школьные годы).
Женщина призналась, что происходящее вызывает у нее серьезную тревогу
Американцы пострадали из-за собственной самоуверенности