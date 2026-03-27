Режиссера Олега Шухера госпитализировали после остановки сердца

Олег Шухер. Фото: кадр из фильма "ВГИК: Педагоги и студенты говорят о профессии"/kino-teatr.ru
Медики борются за его жизнь

Режиссера и преподавателя ВГИК Олега Шухера экстренно госпитализировали прямо из университета: причиной называется остановка сердца, отмечает телеграм-канал "112".

Ученику Марлена Хуциева вызвали скорую из-за затрудненного дыхания.

До этого медики диагностировали Шухеру сердечное заболевание. Уточняется, что у него наступила клиническая смерть, врачи борются за его жизнь.

Судя по открытым данным, Шухер – худрук Центра творческой и методической работы ВГИК, режиссер, член Союза кинематографистов. Работал на киностудиях "Мосфильм", "Чистые пруды" Фонда Ролана Быкова и на канале ТВЦ. Также сотрудничал с такими ТВ-каналами, как "Россия" и "Культура".

Шухер поступил в первую вгиковскую мастерскую Хуциева, сняв пару полнометражных игровых фильмов ("Везучая" и "Старые молодые люди").

Ранее сообщалось, что Алексея Серебрякова госпитализировали с обострением бронхита. Медики настрого запретили артисту курить (эта привычка у него была приобретена еще в школьные годы).

Источник: "112"

