Инфекция послужила причиной смерти 118 человек

Несмотря на постепенную стабилизацию эпидемиологической обстановки в нашей стране, коварная коронавирусная инфекция продолжает заражать граждан России. Так, только за минувшие сутки в нашей стране подхватили опасное заболевание 5 447 местных жителей.



Сейчас медицинские эксперты основное внимание уделяют такому показателю, как количество госпитализаций. Постепенное снижение количества тяжелых случаев заражения вселяет определенный оптимизм. Пальму первенства по данному показателю занимает российская столица, там госпитализировали 130 москвичей. На втором месте расположился Санкт-Петербург. В Северной столице забрали в больницы 95 человек. Третье место – за Татарстаном, в этом российском регионе профессиональная медицинская помощь потребовалась 61 зараженному.

При этом за 24 часа из больниц выписали 6 682 человек с диагнозом COVID-19. За тот же период скончались 118 зараженных.