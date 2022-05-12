Статистика по коронавирусу на 12 мая

Статистика по коронавирусу на 12 мая
Фото: www.pixabay.com
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Инфекция оборвала жизни 111 россиян

В последнее время ситуация с распространением коварного коронавирусного заболевания постепенно стабилизируется. Однако несмотря на позитивные тенденции в этом вопросе, граждане нашей страны все еще подхватывают опасную болезнь. Так, за прошедший день в Российской Федерации выявили еще 4 065 носителей пресловутой инфекции.

Сейчас судить о ситуации в регионах, в первую очередь, можно по количеству госпитализаций. Известно, что за вчерашний день больше всего людей в больницы увезли в Северной столице. Так, специализированная помощь медиков потребовалась 187 петербуржцам. На втором месте по этому показателю расположилась Златоглавая. В Москве госпитализировали 150 зараженных COVID-19. Третье место досталось Свердловской области, среди зараженных жителей этого региона стационарное лечение потребовалось 144 пациентам.

Также за прошедший день медикам удалось поставить на ноги 6 930 заболевших COVID-19. К сожалению, за тот же период от заболевания скончались 111 человек.

К слову, в Шанхае ситуация с COVID-19 весьма тревожная. Тем временем, запертые в своих квартирах из-за локдауна жители дошли до того, что начали сбегать из многоэтажек по веревочным лестницам, сообщает телеканал "360".

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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