Инфекция оборвала жизни 111 россиян

В последнее время ситуация с распространением коварного коронавирусного заболевания постепенно стабилизируется. Однако несмотря на позитивные тенденции в этом вопросе, граждане нашей страны все еще подхватывают опасную болезнь. Так, за прошедший день в Российской Федерации выявили еще 4 065 носителей пресловутой инфекции.



Сейчас судить о ситуации в регионах, в первую очередь, можно по количеству госпитализаций. Известно, что за вчерашний день больше всего людей в больницы увезли в Северной столице. Так, специализированная помощь медиков потребовалась 187 петербуржцам. На втором месте по этому показателю расположилась Златоглавая. В Москве госпитализировали 150 зараженных COVID-19. Третье место досталось Свердловской области, среди зараженных жителей этого региона стационарное лечение потребовалось 144 пациентам.

Также за прошедший день медикам удалось поставить на ноги 6 930 заболевших COVID-19. К сожалению, за тот же период от заболевания скончались 111 человек.

К слову, в Шанхае ситуация с COVID-19 весьма тревожная. Тем временем, запертые в своих квартирах из-за локдауна жители дошли до того, что начали сбегать из многоэтажек по веревочным лестницам, сообщает телеканал "360".