Статистика по коронавирусу в России на 28 мая

Статистика по коронавирусу в России на 28 мая
Фото: pixabay.com
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Количество заражений перевалило за 18,3 млн

Число новых заражений ковидом в стране возросло на 4 556 за один день. Еще 2 106 человек с потдвержденным диагнозом было госпитализировано. Выздороветь удалось 5 844 людям, а 86 скончались. Об этом сообщает Оперштаб по коронавирусу в России.

В Москве выявили 267 заражений COVID-19, по области обнаружено еще 268 случаев. В Санкт-Петербурге количество больных увеличилось на 273.

Всего в России было зафиксировано 18 319 848 заражений ковидом за все время. Общее число выздоровлений доросло до 17 725 440, а смертей до 378 870.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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