Статистика по коронавирусу в России на 10 июля

Статистика по коронавирусу в России на 10 июля
Фото: soula walid/unsplash.com
Погибло еще * человек

В России было выявлено еще 3 398 заболевших коронавирусом за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 748 человек, а 2 496 выздоровели. Суточное число смертельных случаев составило 39.

В Москве было выявлено 574 новых заражений ковидом, в Московской области обнаружили еще 219 больных. Количество инфицирований в Санкт-Петербурге составило 277. 

Всего по стране было выявлено 18 462 211 случаев коронавируса за все время распространения инфекции. Было зафиксировано 17 888 560 выздоровлений и 381 583 смерти. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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