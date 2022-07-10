Погибло еще * человек

В России было выявлено еще 3 398 заболевших коронавирусом за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 748 человек, а 2 496 выздоровели. Суточное число смертельных случаев составило 39.

В Москве было выявлено 574 новых заражений ковидом, в Московской области обнаружили еще 219 больных. Количество инфицирований в Санкт-Петербурге составило 277.

Всего по стране было выявлено 18 462 211 случаев коронавируса за все время распространения инфекции. Было зафиксировано 17 888 560 выздоровлений и 381 583 смерти.