Новая волна заболеваемости может начаться уже осенью

Оперативный штаб по ковиду в России сообщил о 4 664 новых заражениях за сутки. Число госпитализированных с коронавирусом, по данным на 17 июля, составило 705. От последствий инфекции скончались 46 граждан, а 2 483 выздоровели.

В Москве выявили 918 случаев заражений, по области обнаружили еще 402 больных. В Санкт-Петербурге количество инфицирований возросло на 435.

Всего в России было выявлено 18 490 296 заражений COVID-19, число смертельных случаев доросло до 381 881, а выздоровлений до 17 908 809.

ВОЗ ожидает, что новая волна заражений коронавирусом в мире может начаться уже осенью, поэтому рекомендует правительствам стран начать постепенно возвращать некоторые ограничения – к примеру, масочный режим. Ранее специалисты выявили новый штамм самой заразной разновидности вируса "омикрон", передает "Пятый канал".