Инфекция убила 35 наших сограждан

В последние месяцы новости с коронавирусного фронта вселяют определенный оптимизм. Эпидемиологическая обстановка постепенно выправляется, впрочем, пока COVID-19 еще поражает организмы жителей нашей страны. Так, за вчерашний день в Российской Федерации обнаружили 4 548 новых носителей болезни.



При этом хуже всего на сегодняшний день ситуация обстоит в Москве. Там за 24 часа профессиональная помощь медиков потребовалась 122 зараженным. Второе место – за Подмосковьем, там тяжелое течение болезни было зафиксировано у 39 пациентов. На третьем месте расположилась Северная столица. За сутки медики забрали в больницы 22 зараженных петербуржца.

При этом за 24 часа врачам удалось полностью вылечить 2 531 инфицированного COVID-19. К сожалению, за вчерашний день инфекция убила 35 наших сограждан.