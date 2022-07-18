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В последние месяцы новости с коронавирусного фронта вселяют определенный оптимизм. Эпидемиологическая обстановка постепенно выправляется, впрочем, пока COVID-19 еще поражает организмы жителей нашей страны. Так, за вчерашний день в Российской Федерации обнаружили 4 548
новых носителей болезни.
При этом хуже всего на сегодняшний день ситуация обстоит в Москве. Там за 24 часа профессиональная помощь медиков потребовалась 122 зараженным. Второе место – за Подмосковьем, там тяжелое течение болезни было зафиксировано у 39 пациентов. На третьем месте расположилась Северная столица. За сутки медики забрали в больницы 22 зараженных петербуржца.
При этом за 24 часа врачам удалось полностью вылечить 2 531 инфицированного COVID-19. К сожалению, за вчерашний день инфекция убила 35 наших сограждан.
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