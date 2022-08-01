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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России на 1 августа. По официальным данным, в стране в настоящее время выявлено10 824 новых случая, скончались 36, выздоровевших 6 077.
Первое место среди городов остается за Москвой с 3062 зараженными за сутки. Далее следуют Петербург и Московская область – по 1711 и 712 новых случаев за день соответственнно.
С начала пандемии в стране выявили 18 612 543 случая, умерли 382 469, выздоровели 17 981 475 россиян.
Доверие населения к иностранной валюте продолжает падать