Статистика по коронавирусу в России на 1 августа

Статистика по коронавирусу в России на 1 августа
Cecilia Fabiano/www.globallookpress.com
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Скончались 36 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России на 1 августа. По официальным данным, в стране в настоящее время выявлено10 824 новых случая, скончались 36, выздоровевших 6 077.

Первое место среди городов остается за Москвой с 3062 зараженными за сутки. Далее следуют Петербург и Московская область – по 1711 и 712 новых случаев за день соответственнно.

С начала пандемии в стране выявили 18 612 543 случая, умерли 382 469, выздоровели 17 981 475 россиян.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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