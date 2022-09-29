Статистика по коронавирусу в России на 29 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 29 сентября
Фото: unsplash.com
Всего от последствий заражения погибло более 387 тыс граждан

Оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщил о 38 739 новых случаях заражения за минувшие сутки. В больницы попало еще 3 154 человека, у которых ранее подтвердился ковид. По данным на 29 сентября, выздороветь удалось 57 937 пациентам, а 109 скончались. 

Суточное количество заражений в столице составляет 3 216, по Подмосковью выявили еще 1 282 больных. В Санкт-Петербурге число заболеваний составило 1 782. 

Всего в стране за все время пандемии зафиксировано 20 948 470 случаев заражений. Общее количество выздоровлений составляет 19 979 763, а смертей 387 163.

Вирусологи утверждают, что в последнее время симптомы коронавируса несколько изменились. Если раньше случаи проблем с ЖКТ были частым явлением, то теперь тошнота, диарея и рвота встречаются реже других проявлений болезни, передает RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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