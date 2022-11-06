Всего в стране обнаружили 21,4 млн больных COVID-19

Оперштаб по ковиду в России сообщил о 4 566 случаях заражений за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали еще 457 граждан, выздоровели 5 735, а 62 скончались.

В Москве количество заболевших увеличилось на 405. По области обнаружили 86 больных. Суточное число заражений в Санкт-Петербурге составило 349.

Всего в России было выявлено более 21,4 млн случаев COVID-19 за все время пандемии. Из них 20,8 млн случаев – выздоровления, а 390,5 тыс – смертельные исходы.