В России обнаружили менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

продолжениеСтатистика по коронавирусу в России на 7 ноября
Всего в стране обнаружили 21,4 млн больных COVID-19

Оперштаб по ковиду в России сообщил о 4 566 случаях заражений за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали еще 457 граждан, выздоровели 5 735, а 62 скончались.

В Москве количество заболевших увеличилось на 405. По области обнаружили 86 больных. Суточное число заражений в Санкт-Петербурге составило 349. 

Всего в России было выявлено более 21,4 млн случаев COVID-19 за все время пандемии. Из них 20,8 млн случаев – выздоровления, а 390,5 тыс – смертельные исходы. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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