Больше всего случаев болезни выявили в Москве

Оперштаб по ковиду сообщил о 5 594 новых случаях заражения за минувшие сутки. Количество госпитализаций составило 1 165, выздоровлений 7 623, а смертей 61.

Еще 979 больных обнаружили в Москве. В Санкт-Петербурге выявили 305 новых заражений за сутки. Среди регионов больше всего случаев болезни в Свердловской области, где наличие инфекции подтвердилось у 327 человек.

Всего в России с начала пандемии количество заражений COVID-19 превысило 21,4 млн. Было зарегистрировано 20,8 млн выздоровлений, а также 390 тыс смертельных исходов.

В Китае после стабилизации ситуации с коронавирусом начался резкий подъем заболеваемости, указывает МИР 24. За сутки в стране выявили более 9 тыс заражений, хотя еще неделю назад значения были в 2,5 раза ниже.