Статистика по коронавирусу в России на 10 ноября

продолжениеКоронавирус в России: главное
Больше всего случаев болезни выявили в Москве

Оперштаб по ковиду сообщил о 5 594 новых случаях заражения за минувшие сутки. Количество госпитализаций составило 1 165, выздоровлений 7 623, а смертей 61. 

Еще 979 больных обнаружили в Москве. В Санкт-Петербурге выявили 305 новых заражений за сутки. Среди регионов больше всего случаев болезни в Свердловской области, где наличие инфекции подтвердилось у 327 человек. 

Всего в России с начала пандемии количество заражений COVID-19 превысило 21,4 млн. Было зарегистрировано 20,8 млн выздоровлений, а также 390 тыс смертельных исходов. 

В Китае после стабилизации ситуации с коронавирусом начался резкий подъем заболеваемости, указывает МИР 24. За сутки в стране выявили более 9 тыс заражений, хотя еще неделю назад значения были в 2,5 раза ниже. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев готовится нанести удар по российской АЭС около границы

В СМИ появилась тревожная информация

Россия и Иран приняли убийственное для Украины решение

Шансов у ВСУ нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей