Инфекция заметно снизила темпы распространения

Эксперты сообщают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории нашей страны постепенно стабилизируется. Ежедневный прирост заболевших ощутимо снизился. По сообщению профильных специалистов, за минувшие сутки в России COVID-19 подхватили только 4 578 человек.



Москва остается на лидирующих позициях по числу заболевших. Столичные врачи отчитались о выявлении еще 635 носителей COVID-19. На втором месте – Культурная столица, там заболели 406 петербуржцев. Третье место досталось Свердловской области, в этом регионе инфекцию подхватили еще 287 человек.

При этом за сутки докторам удалось избавить от вируса 4 460 жителей нашей страны. К сожалению, 61 зараженный скончался.