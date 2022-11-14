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Эксперты сообщают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории нашей страны постепенно стабилизируется. Ежедневный прирост заболевших ощутимо снизился. По сообщению профильных специалистов, за минувшие сутки в России COVID-19 подхватили только 4 578
человек.
Москва остается на лидирующих позициях по числу заболевших. Столичные врачи отчитались о выявлении еще 635 носителей COVID-19. На втором месте – Культурная столица, там заболели 406 петербуржцев. Третье место досталось Свердловской области, в этом регионе инфекцию подхватили еще 287 человек.
При этом за сутки докторам удалось избавить от вируса 4 460 жителей нашей страны. К сожалению, 61 зараженный скончался.
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