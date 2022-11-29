Статистика по коронавирусу в России на 29 ноября

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Прирост случаев коронавирусной болезни в России за минувшие сутки составил 4 928. Количество госпитализаций увеличилось на 1 500. Одолеть инфекцию смогли 5 863 граждан, а 53 погибли. Об этом сообщает Оперштаб по ковиду.
В Москве было выявлено 912 человек, заразившихся вирусом. Еще 83 случая болезни обнаружили в Московской области. Статистика по COVID-19 в Санкт-Петербурге возросла на 574.
Общее число заражений коронавирусом в стране доросло до 21,5 млн. Число выздоровлений из них составляет 20,9 млн, а смертельных исходов – 391,9 тысяч.
В Китае снова зафиксирована вспышка коронавируса. На этом фоне перестал работать парк развлечений Диснейленд в китайском Шанхае – он приостановил деятельность на неопределенный срок, сообщает МИР 24.
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