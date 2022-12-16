Вирус снова активизировался

Последние новости с фронта борьбы с COVID-19 вызывают определенную тревогу. Люди стали чаще заражаться пресловутым вирусом. За прошедшие сутки в нашей стране инфекцию подхватил 8 451 человек.



По печальной традиции, максимальное число заболевших зафиксировано в российской столице. За сутки медики Златоглавой обнаружили 2 131 нового носителя заразы. Второе место досталось Северной столице, там за день заболели еще 1 098 местных жителей. Замыкает тройку антилидеров Свердловская область с показателем в 381 нового инфицированного.

В то же время за 24 часа медицинским экспертам удалось полностью вылечить 7 393 человек. К сожалению, судьба распорядилась так, что 59 пациентов умерли из-за последствий заражения коварной заразой.