Вирусная инфекция продолжает буйствовать на территории нашей страны

Профильные медицинские специалисты внимательно следят за развитием событий на коронавирусном фронте. На ежедневной основе в общем доступе публикуются данные о приросте новых заболевших. Так, за вчерашний день в нашей стране заразились еще 5 102 человека.



Самая тяжелая ситуация сложилась в Первопрестольной. Там за 24 часа московские медики обнаружили 1 585 новых носителей COVID-19. Второе место досталось Северной столице, среди петербуржцев заболели 497 человек. Третье место за Свердловской областью, в этом российском регионе обнаружено 242 новых инфицированных.

При этом за прошедшие сутки медики сумели полностью вылечить 3 887 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 46 инфицированных скончались.