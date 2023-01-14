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Профильные медицинские специалисты внимательно следят за развитием событий на коронавирусном фронте. На ежедневной основе в общем доступе публикуются данные о приросте новых заболевших. Так, за вчерашний день в нашей стране заразились еще 5 102
человека.
Самая тяжелая ситуация сложилась в Первопрестольной. Там за 24 часа московские медики обнаружили 1 585 новых носителей COVID-19. Второе место досталось Северной столице, среди петербуржцев заболели 497 человек. Третье место за Свердловской областью, в этом российском регионе обнаружено 242 новых инфицированных.
При этом за прошедшие сутки медики сумели полностью вылечить 3 887 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 46 инфицированных скончались.
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