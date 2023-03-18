Статистика по коронавирусу в России на 18 марта

Статистика по коронавирусу в России на 18 марта
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
COVID-19 не отступает

Ежедневно профильные эксперты отчитываются о положении дел на коронавирусном фронте. К сожалению, пока говорить о разгроме инфекции не приходится. Люди продолжают заражаться. Только за вчерашний день в нашей стране выявили еще 13 009 новых носителей вируса.

Так, московские медики сообщили о 2 195 новых случаях инфицирования. В Санкт-Петербурге данный показатель составил 1 418 человек. В Воронежской области инфекция поразила 495 местных жителей.

При этом за сутки медики сумели вылечить 12 155 пациентов. К сожалению, 32 человек спасти не удалось.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Гаагский суд поручил арестовать Путина: реакция России и Украины

Дело завели еще на одного человека

Объявлено о российской спецоперации в Казахстане

В республике выступили с официальным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей