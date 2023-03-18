COVID-19 не отступает

Ежедневно профильные эксперты отчитываются о положении дел на коронавирусном фронте. К сожалению, пока говорить о разгроме инфекции не приходится. Люди продолжают заражаться. Только за вчерашний день в нашей стране выявили еще 13 009 новых носителей вируса.



Так, московские медики сообщили о 2 195 новых случаях инфицирования. В Санкт-Петербурге данный показатель составил 1 418 человек. В Воронежской области инфекция поразила 495 местных жителей.



При этом за сутки медики сумели вылечить 12 155 пациентов. К сожалению, 32 человек спасти не удалось.

