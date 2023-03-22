Россияне не прекращают внимательно следить за изменениями в эпидемиологической обстановке. К сожалению, COVID-19 все еще остается серьезной проблемой для нашей страны. Известно, что только за вчерашний день в России заболел
12 001
человек.
Самыми тревожными новостями поделились московские эксперты, в столице инфекцию выявили у 2 259 человек. Петербургские медики сообщили об обнаружении 1 295 новых инфицированных. Соответствующий показатель в Воронежской области составил 504 человека.
В то же время, врачи полностью вылечили от заболевания 15 130
пациентов. К сожалению, жизнь 39 человек спасти не удалось.