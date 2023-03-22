Статистика по коронавирусу в России на 22 марта

Статистика по коронавирусу в России на 22 марта
Фото: www.unsplash.com
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Граждане страны продолжают заражаться

Россияне не прекращают внимательно следить за изменениями в эпидемиологической обстановке. К сожалению, COVID-19 все еще остается серьезной проблемой для нашей страны. Известно, что только за вчерашний день в России заболел 12 001 человек.

Самыми тревожными новостями поделились московские эксперты, в столице инфекцию выявили у 2 259 человек. Петербургские медики сообщили об обнаружении 1 295 новых инфицированных. Соответствующий показатель в Воронежской области составил 504 человека.

В то же время, врачи полностью вылечили от заболевания 15 130 пациентов. К сожалению, жизнь 39 человек спасти не удалось.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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