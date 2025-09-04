Валентин Гросу: креативный режиссер покоряет международный рынок

Когда мы говорим о мире музыки, рекламы и шоу бизнеса, то всегда имеем в виду артистов и звезд, которые на виду и на слуху. Но за каждой звездой стоит целая команда, и не только музыкальный продюсер, но и люди, отвечающие за визуальную составляющую – это музыкальные клипы, музыкальные премии и прочее. Сегодня мы взяли интервью у Валентина Гросу, креативного директора, который стоит за созданием музыкальных клипов не только для многих наших артистов, таких как Вера Брежнева, Эмин Агаларов, Певица Слава, Марго, репер T-killah и другие, но и зарубежных артистов – Travis Scott, Asake, Meghan Trainor, Lenny Kravitz, Keith Urban and others.

Валентин, расскажите нашим читателям, чем занимается креативный режиссер и какова его роль для артиста? В чем отличие от просто режиссера?

- Креативный режиссер – это связующее звено между артистом и его аудиторией. Его задача – не просто снять красивую картинку, а выстроить целостный художественный язык, в котором каждая деталь – от цвета и света до символов и монтажа – работает на идентичность артиста.

Если обычный режиссер отвечает за реализацию конкретной истории или сцены, то креативный режиссер формирует стратегию: как визуальный образ артиста будет развиваться, какие ассоциации он вызывает, какое эмоциональное поле вокруг него создается. По сути, это работа на стыке режиссуры, арт-дирекшна и брендинга.

Вы много работали с российскими артистами, а теперь покоряете западный рынок. Расскажите о самых интересных последних проектах? С чего началось ваше сотрудничество с западными артистами?

- С российскими артистами я прошел путь от первых экспериментов до крупных проектов – это стало школой стиля, скорости и умения создавать сильные работы при ограниченных ресурсах.

Выход на западный рынок случился органично: после переезда в Лос-Анджелес сошлись и среда, и контакты, и энергия города. Первые проекты пришли через живой нетворкинг – иногда достаточно случайной встречи в парке – и через студию Blacksquare Production.

Из недавнего: я работал над клипами Asake ft. Travis Scott, проектом для легендарного Lenny Kravitz, а также с мексиканскими артистами Chino Pacas и другими. Во всех этих случаях артисты предоставляли полную свободу – доверяли нам создавать их визуальную идентичность. Именно это ценят на Западе: режиссер не обслуживает идею, а формирует ее совместно с артистом.

Мы слышали, что музыкальный клип, над которым вы работали, номинировали на премию MTV Music Video Awards?

– Да, это правда! Музыкальное видео для Asake и Travis Scott – "Active" был номинирован на премию в категории Best Afrobeats. Конечно, это было очень неожиданно и радостно – ведь MTV Music Video Awards это самая престижная награда в сфере музыкальных видео, считайте как Грэмми, но для музыкальных клипов. Я помню, когда я только создавал концепт, это выглядело как безумие – видео очень насыщенное разными сценами, со множеством графики и переходов. Но когда мы все увидели финальный результат – это был вау-эффект. В итоге мы все – и артисты, и мои коллеги – получили огромное удовольствие от результата, и я рад, что его оценили и другие. Также было очень приятно узнать, что это видео запустило настоящий тренд на такой стиль видеоряда, местами его даже цитировали. Я очень рад, что моя работа вдохновила многих клипмэйкеров экспериментировать в этом ключе. Это также большая награда для меня – признание индустрии.

Расскажите о самых интересных последних проектах?

– О, их достаточно много, сложно выбрать самые-самые. Наверное, самая интересная работа была для Ленни Кравица, с той точки зрения, что я был максимально погружен в процесс на самых ранних этапах. А еще сбылась моя мечта юности – на этом клипе я работал рука об руку с одним из мастодонтов клиповой индустрии Америки – режиссером Энтони Мандлером, который снял огромное количество самых топовых клипов для звезд первой величины – Рианны, Лана Дель Рэй, Maroon 5 и многих других. И конечно же сам Ленни Кравиц, который является настоящей легендой – это был потрясающий опыт! Мы снимали все в Париже, а постпродакшен шел в США, который я также курировал как креативный режиссер.

А если отвлечься от музыки и поговорить о рекламных проектах?

– О, реклама – это другой мир, но не менее интересный и увлекательный! Там тоже очень много простора для меня как креативного директора. Хочу отметить рекламный проект для Формулы 1 и T-Mobile (это крупнейший оператор сотовой связи), эксклюзивно для Сферы в Лас Вегасе – пожалуй, это наиболее масштабный рекламный проект за последние 3 года. Там была интересная задача разработать концепцию именно для сферического экрана Сферы. Плюс была большая ответственность, так как Сфера только-только начала работу, гремела на весь мир как нечто новое и уникальное, а эти гигантские экраны сводили всех с ума! И наш ролик для T-Mobile x Formula 1 был одним из первых рекламных видео для этой площадки. Но получилось действительно круто! Я сужу по тому, какое количество отметок было в соцсетях – и это выглядело действительно зрелищно! Также еще одним интересным опытом было поработать над проектом для Меган Трейнор для рекламы Ельф Косметик. Ведь Megan суперзвезда в США. Это был тоже ответственный проект, так как Эльф запускались на американский рынок, и нужно было разработать визуальное графическое направление для их первого рекламного ролика на территории США.

А из последних был интересный проект для Пепси, съемки были в Гватемале, а постпродакшнен в США. Это была большая рекламная компания в поддержку футбольного движения в Гватемале, где я также работал над креативным графическим направлением.

Звучит просто фантастически! А что тебе больше всего нравится в работе с коллегами в США?

– Наверное то, насколько высок уровень доверия ко мне, как к профессионалу. Несмотря на то что я из другой культурной среды, я всегда невероятно радуюсь, когда топы в своем деле или легендарные артисты прислушиваются к моему мнению и по настоящему доверяют моему видению – это для меня дорогого стоит.

Вы используете много компьютерной графики в своих креативах, это часть твоего визуального мира?

– Графика привлекала меня еще с детства: я смотрел рекламные ролики и клипы и постоянно задавался вопросом – кто все это создает? Это казалось магией.

Сегодня графика для меня – не просто инструмент, а язык, который позволяет выходить за рамки реальности. Я использую ее там, где нужно усилить эмоцию или создать визуальный мир, который невозможно снять камерой. Важно, что графика не заменяет живую съемку, а становится ее продолжением. В правильной дозировке она помогает артисту выглядеть масштабнее, смелее, современнее.

И последний вопрос, скорее личный. О чем мечтаешь в ближайшем будущем? С кем еще хотел бы поработать?

– В ближайшем будущем я мечтаю создать в Лос-Анджелесе сильный креативный центр - место, где соединяются инновационный сторителлинг, AI-инструменты и мастерство визуала. Хотелось бы поработать с визионерскими режиссерами и брендами, которые двигают границы, например с Дени Вильнёвом или A24, потому что они ценят и искусство, и эксперименты.