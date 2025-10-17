"Москва от заказа до рассвета": театр "Одеон" презентовал новый гастрономический мюзикл

"Москва от заказа до рассвета": театр "Одеон" презентовал новый гастрономический мюзикл
Фото: пресс-служба
Премьера 31 октября 2025 года

В культурной жизни столицы ожидается новое громкое событие: в театре "Одеон" поставили мистический гастромюзикл "Москва от заката до рассвета". Премьерный показ состоится 31 октября. Затем постановка будет идти каждый день, кроме понедельника. О том, что ждет зрителей, журналистам рассказали на пресс-ланче 16 октября.

Первое, что нужно знать: данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастромюзикла "Москва слезам не верит". В новой постановке действие вновь происходит в столице, только на этот раз город раскрывается перед зрителем с другой стороны – мистической, страстной, полной соблазнов.

"Наша новая история – о молодом человеке, который хотел признания, успеха, богатства. Но когда он это получил, то обнаружил, что его ничто не радует. Думаю, в этом многие узнают себя. Но любовь способна все изменить. Об этом наш спектакль",

– рассказал генеральный продюсер театра Эдуард Ратников.

Драматургия сюжета раскрывается особенно ярко благодаря музыке – на сцене звучат знакомые хиты 1990-х и 2000-х годов в новых аранжировках и живом исполнении. Декорации, свет, звуко-визуальные эффекты, хореографические номера и, конечно, гастрономия – все это погружает зрителя в мир героев спектакля.   

За гастрономическую часть шоу традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России – Pinskiy&Co. Меню создано специально для мюзикла "Москва от заката до рассвета" и продумано до мелочей, а подача блюд является неотъемлемым элементом мистического вечера.

"Продумывая меню, мы отталкивались от сюжета. Часть действия, например, происходит в ночной праздной Москве. Чтобы подчеркнуть атмосферу роскоши, мы подаем оригинально фаршированные эклеры",

– пояснил генеральный гастропартнер проекта Антон Пинский. Он отметил, что зрителям будут доступны мясной, рыбный или вегетарианский сеты, а на дневных спектаклях – даже детский, ведь мюзикл рассчитан на зрителей от 12 лет.

Режиссерами мюзикла являются Максим Ахтямов и Владислав Кабанов, в актерском составе – Наталия Быстрова, Денис Котельников, Альбина Кабалина и др.

Москвичи и гости столицы, приходя в "Одеон", попадают не просто в театр, а на светскую вечеринку – это и повод нарядно одеться, и возможность интересно провести время, насладиться блюдами высокой кухни, а затем – потанцевать и повеселиться, ведь музыка будет звучать и по завершении действия на сцене.

Погрузиться в мистическую и манящую Москву нового времени вместе с театром "Одеон" можно по адресу: г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15. Билеты доступны на официальном сайте.

Источник: Одеон ✓ Надежный источник

