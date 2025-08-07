Торговля криптовалютами на бирже Binance через Freedom Finance теперь без комиссии

Криптобиржа Binance объявила, что теперь казахстанские пользователи могут напрямую пополнять и выводить деньги в тенге без каких‑либо комиссий.

Об интеграции расширенного функционала Binanceобъявила 1 августа. Это новый виток сотрудничества холдинга Freedom Finance и крупнейшей мировой биржи криптовалют.

Freedom внедряет крипту

О планах по расширению взаимодействия с биржей Тимур Турлов, CEO Freedom Finance, говорил еще в июне. По договоренности с казахстанской биржей создан фиатный шлюз – сервис, через который можно конвертировать традиционную валюту в крипту, и наоборот.

"Freedom Finance Global уже получил лицензию МФЦА на оказание услуг по сделкам с криптовалютой, поэтому я надеюсь, что в нашем SuperApp тоже скоро появится возможность покупать или продавать криптоактивы", – комментировал планы Тимур Турлов в июне этого года.

Как “Фридом Финанс” обучает инвестициям

Криптовалютный рынок считается более сложным для торговли, чем традиционные фондовые или валютные биржи. Для этого есть ряд причин, среди которых высокая волатильность, отсутствие регулирования и четких критериев оценки для прогнозирования. Поэтому прежде чем выходить на криптобиржи, аналитики рекомендуют “набить руку” на более понятных инструментах. Поэтому Freedom Finance не просто предоставляет платформу для торговли – она обучает своих клиентов, причем бесплатно: курсы, ежедневные видео-обзоры рынка, телеграм-каналы с советами аналитиков и, как у многих брокеров, услуги инвест-советников. Они доступны для граждан всех стран.

Одно из правил инвестирования: разбирайся в том, что делаешь, а если не разбираешься – советуйся только с профессиональными консультантами. Трейдинг и так рискованное занятие, где нет гарантий, а если клиент не очень хорошо понимает фондовый рынок, риск увеличивается. В этом плане Freedom Finance выигрывает – официальные инвест-советники компании торгуют давно и успешно.

Инвестиционные аналитики “Фридома” ведут Telegram– иYouTube-каналы. Каждый день они публикуют материалы о состоянии фондового рынка на закрытии, дают прогнозы на предстоящую сессию, советуют, к каким компаниям стоит присмотреться. Другой канал, FreedomFinance, ежедневно рассказывает о главных событиях, влияющих на динамику рынка.

Отдельный информационный сервис – ежедневные видео-трансляции. Там идут прямые эфиры с наставниками, где они в реальном времени смотрят на динамику рынка и анализируют, чем кончится сессия и как параллельные политические или экономические события на нее повлияют.

У брокера также есть платная “Подписка трейдера” – туда входят персональные рекомендации по покупке акций перспективных компаний, подробные разборы от инвест-наставников и доступ к коммьюнити инвесторов.

Как инвестировать россиянам

Сегодня у граждан РФ есть доступ к бирже MOEX, где торгуются акции российских публичных компаний. Однако обучение инвестициям, которое дает “Фридом”, не привязано к определенному рынку. Зато, как известно, Штаты, их политика и международная реакция прямо влияют на любые рынки. Именно поэтому курсы и рекомендации от аналитиков международных компаний (а Freedom Finance Global ею является) не менее полезны жителям России.

В целом, среди популярных советов инвесторам всегда выделяют несколько: диверсифицированный портфель, вклад только “свободных” денег, информационная безопасность (не давать третьим лицам доступ к своим счетам), покупка в том числе менее рисковых активов (золото, облигации госкомпаний). А обучение и вдумчивый подход к инвестированию – способ снизить шанс потери даже на рискованных инструментах.