Торговля криптовалютами на бирже Binance через Freedom Finance теперь без комиссии

Криптобиржа Binance объявила, что теперь казахстанские пользователи могут напрямую пополнять и выводить деньги в тенге без каких‑либо комиссий.
Об интеграции расширенного функционала Binanceобъявила 1 августа. Это новый виток сотрудничества холдинга Freedom Finance и крупнейшей мировой биржи криптовалют.
О планах по расширению взаимодействия с биржей Тимур Турлов, CEO Freedom Finance, говорил еще в июне. По договоренности с казахстанской биржей создан фиатный шлюз – сервис, через который можно конвертировать традиционную валюту в крипту, и наоборот.
"Freedom Finance Global уже получил лицензию МФЦА на оказание услуг по сделкам с криптовалютой, поэтому я надеюсь, что в нашем SuperApp тоже скоро появится возможность покупать или продавать криптоактивы", – комментировал планы Тимур Турлов в июне этого года.
Криптовалютный рынок считается более сложным для торговли, чем традиционные фондовые или валютные биржи. Для этого есть ряд причин, среди которых высокая волатильность, отсутствие регулирования и четких критериев оценки для прогнозирования. Поэтому прежде чем выходить на криптобиржи, аналитики рекомендуют “набить руку” на более понятных инструментах. Поэтому Freedom Finance не просто предоставляет платформу для торговли – она обучает своих клиентов, причем бесплатно: курсы, ежедневные видео-обзоры рынка, телеграм-каналы с советами аналитиков и, как у многих брокеров, услуги инвест-советников. Они доступны для граждан всех стран.
Одно из правил инвестирования: разбирайся в том, что делаешь, а если не разбираешься – советуйся только с профессиональными консультантами. Трейдинг и так рискованное занятие, где нет гарантий, а если клиент не очень хорошо понимает фондовый рынок, риск увеличивается. В этом плане Freedom Finance выигрывает – официальные инвест-советники компании торгуют давно и успешно.
Инвестиционные аналитики “Фридома” ведут Telegram– иYouTube-каналы. Каждый день они публикуют материалы о состоянии фондового рынка на закрытии, дают прогнозы на предстоящую сессию, советуют, к каким компаниям стоит присмотреться. Другой канал, FreedomFinance, ежедневно рассказывает о главных событиях, влияющих на динамику рынка.
Отдельный информационный сервис – ежедневные видео-трансляции. Там идут прямые эфиры с наставниками, где они в реальном времени смотрят на динамику рынка и анализируют, чем кончится сессия и как параллельные политические или экономические события на нее повлияют.
У брокера также есть платная “Подписка трейдера” – туда входят персональные рекомендации по покупке акций перспективных компаний, подробные разборы от инвест-наставников и доступ к коммьюнити инвесторов.
Сегодня у граждан РФ есть доступ к бирже MOEX, где торгуются акции российских публичных компаний. Однако обучение инвестициям, которое дает “Фридом”, не привязано к определенному рынку. Зато, как известно, Штаты, их политика и международная реакция прямо влияют на любые рынки. Именно поэтому курсы и рекомендации от аналитиков международных компаний (а Freedom Finance Global ею является) не менее полезны жителям России.
В целом, среди популярных советов инвесторам всегда выделяют несколько: диверсифицированный портфель, вклад только “свободных” денег, информационная безопасность (не давать третьим лицам доступ к своим счетам), покупка в том числе менее рисковых активов (золото, облигации госкомпаний). А обучение и вдумчивый подход к инвестированию – способ снизить шанс потери даже на рискованных инструментах.
