Как избежать блокировки карты по 115-ФЗ при переводе денег
Фото: unsplash.com
Новые правила могут доставить немало проблем, если не быть осторожными

В последние пару месяцев увеличилось число случаев блокировок карт при переводе денег. Основанием для этого указывают п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которой гражданин обязан предоставлять информацию, необходимую для осуществления банковской операции. Эксперты рассказали, как можно избежать проблем и сохранить работу карточки.

По их словам, минимизировать риски поможет встроенное сообщение при переводе. Например, если вы хотите отправить деньги родственнику, то в назначении платежа можно указать "материальная помощь Иванову И.И.". Также перевод можно подписывать и другими пояснениями.

У банков могут появится вопросы, если платежи переводятся в одни и те же промежутки времени – организации оперативно это отслеживают и предпринимают ограничительные меры вплоть до полной остановки операции.

Если нужно отправить деньги за границу, то важно предоставить договор-основание платежа. При получении крупных сумм от банковской организации в некоторых случаях может потребоваться предоставить документ, на основании которого были перечислены деньги. Также если на карту приходят благотворительные средства, то лучше организовать для этого специальный сбор. 

Источник: РИАМО

