Робкий шаг назад: Почему снижения ключевой ставки до 17% недостаточно для оживления экономики

Фото: Freepik
Эксперты считают, что Банк России упустил возможность дать бизнесу импульс для развития, выбрав излишне осторожный сценарий

Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку – с 18% до 17%. Это решение, формально продолжающее цикл смягчения денежно-кредитной политики, было встречено рынком и экспертным сообществом без энтузиазма. Аналитики сходятся во мнении: монетарный регулятор проявил излишнюю робость, в то время как экономика, показывающая признаки замедления, требует более решительных мер.

Между теорией и практикой

Как поясняет Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, текущее значение ставки остается в "запретительной" зоне. "Ставки до 3% считаются низкими, в зоне 3-7% находятся нормальные ставки, удобные для кредитования производства. Выше 15% – это сверхвысокие ставки. Они слишком высокие, чтобы кредитование в экономике работало", – отмечает эксперт.

Таким образом, даже после трех последовательных снижений стоимость заемных средств в России продолжает оставаться критически высокой. Бизнес, ожидавший снижения как минимум на два процентных пункта, не получил достаточного сигнала для планирования инвестиций.

Ожидания и суровая реальность

Рыночные надежды на более агрессивное смягчение подтверждает и депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин: "Рынок ожидал снижения минимум на два, а то и на 3-4 пункта. Это не спасало подорванную денежным голодом экономику, но давало хоть какую-то передышку. Результат оказался шокирующе разочаровывающим".

По его словам, столь толерантное смягчение означает продолжение разрушительных тенденций, включая спад в промышленности. В качестве примера Делягин приводит сокращение выпуска в сельхозмашиностроении на четверть и риски перехода к импорту зерна.

Экономические последствия: что ждет бизнес?

Позиция ЦБ, в фокусе которого по-прежнему находится цель по инфляции в 4%, игнорирует, по мнению экспертов, другие важные составляющие его мандата – обеспечение устойчивости экономического роста.

Речь идет о замедлении инвестиций. Проблема в том, что кредиты для модернизации производства, расширения мощностей или запуска новых проектов останутся недоступными для большинства средних и даже крупных компаний. Это законсервирует технологическое отставание и снизит конкурентоспособность.

Кроме того, эксперты указывают на сжатие потребительского спроса. Высокие процентные ставки по ипотеке и потребительским кредитам продолжают сдерживать покупательную способность населения, что бьет по розничной торговле, строительству и смежным отраслям.

Как отмечает Делягин, в таких условиях "развиваться сможет лишь криминал", в то время как легальный бизнес задыхается. Деньги продолжают уходить в более доходные спекулятивные операции, а не в реальный сектор.

Прогноз: Долгое ожидание или новые разочарования?

Не исключена вероятность, что путь к "нормальным" ставкам в зоне 3-7% будет долгим и постепенным. Однако основной риск такого подхода – потеря темпа. Пока регулятор будет медленно бороться с инфляцией единственным ему известным инструментом (дорогими деньгами), экономика может уйти в стагнацию.

Оживление кредитной активности и, как следствие, деловой активности возможно только при выходе ставки из "запретительной" зоны. Для этого необходимо снижение как минимум до 15% в ближайшие месяцы. Однако следующее заседание Совета директоров ЦБ может вновь принести лишь символическое снижение на 0,5-1 п.п., что не изменит пессимистичных настроений в предпринимательской среде.

Экспертный вердикт един: текущее снижение – это упущенная возможность дать бизнесу четкий сигнал о готовности поддержать рост. Вместо этого экономике предложили еще одну порцию выжидания.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

