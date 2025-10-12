Компания "А деньги" рассказала, кто чаще всего берет микрозаймы

На россиян младше 35 лет приходится 58% всех клиентов микрофинансовых организаций

Чаще всего за микрозаймами обращаются россияне младше 35 лет, проживающие в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "А деньги" (проект Альфа-банка), проанализировав данные по своему портфелю займов.

Так, на россиян младше 35 лет приходится 58% всех клиентов микрофинансовых организаций. На втором месте – возрастная группа от 36 до 45 лет с показателем 28%, а доля заемщиков старше 45 лет составляет 14%. При этом мужчины берут микрокредиты немного чаще женщин – 55% против 45%.

По данным компании "А деньги", чаще всего микрозаймы оформляют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского и Красноярского краев. В числе активных заемщиков также Свердловская, Ростовская, Челябинская, Новосибирская и Кемеровская области. Замыкают рейтинг республики Башкортостан и Татарстан.

Директор по развитию бизнеса компании "А деньги" Надежда Димченко отметила, что интерес клиентов к микрозаймам заметно вырос. Она сообщила, что за неполный 2025 год число заемщиков уже достигло уровня всего прошлого года. Растет не только количество клиентов, но и размеры, и сроки займов: средняя сумма увеличилась с 11 до 14,5 тысячи рублей, а срок пользования средствами стал больше более чем на две недели по сравнению с прошлым годом.

Димченко пояснила, что это связано с тем, что россияне начали активнее пользоваться не только займами до зарплаты, но и более крупными и долгосрочными продуктами компании.

Напомним, в первом полугодии 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

Лидером среди микрофинансовых организаций по объему выдачи стала компания "Т-финанс", выдавшая займы на 47,67 млрд рублей. В тройку крупнейших также вошли "А деньги" с показателем 31,74 млрд рублей и группа компаний "Займер", выдавшая 30,06 млрд рублей. Таким образом, проект Альфа-банка "А деньги" с четвертой строчки поднялся на вторую.

Ранее компания "А деньги" получила звание самой технологичной микрофинансовой организации года на премии "Сравни 2025". В этом году премия приобрела статус одного из ключевых событий финтех-индустрии. "А деньги" удостоились награды за высокий уровень цифровизации и успешную интеграцию с платформой.

"А деньги" – это микрофинансовый сервис, созданный при поддержке Альфа-Банка. Проект работает на рынке микрофинансирования с 2022 года. Компания предоставляет возможность оформить займ онлайн – от подачи заявки до получения денег на счет. Пользователям доступен удобный интерфейс, круглосуточная служба поддержки и гибкие условия кредитования. Участие такого крупного игрока, как Альфа-Банк, придает проекту дополнительную устойчивость, обеспечивая надежную технологическую и финансовую основу.