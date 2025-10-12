Компания "А деньги" рассказала, кто чаще всего берет микрозаймы

Компания "А деньги" рассказала, кто чаще всего берет микрозаймы
Фото: www.unsplash.com
На россиян младше 35 лет приходится 58% всех клиентов микрофинансовых организаций

Чаще всего за микрозаймами обращаются россияне младше 35 лет, проживающие в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "А деньги" (проект Альфа-банка), проанализировав данные по своему портфелю займов.

Так, на россиян младше 35 лет приходится 58% всех клиентов микрофинансовых организаций. На втором месте – возрастная группа от 36 до 45 лет с показателем 28%, а доля заемщиков старше 45 лет составляет 14%. При этом мужчины берут микрокредиты немного чаще женщин – 55% против 45%.

По данным компании "А деньги", чаще всего микрозаймы оформляют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского и Красноярского краев. В числе активных заемщиков также Свердловская, Ростовская, Челябинская, Новосибирская и Кемеровская области. Замыкают рейтинг республики Башкортостан и Татарстан.

Директор по развитию бизнеса компании "А деньги" Надежда Димченко отметила, что интерес клиентов к микрозаймам заметно вырос. Она сообщила, что за неполный 2025 год число заемщиков уже достигло уровня всего прошлого года. Растет не только количество клиентов, но и размеры, и сроки займов: средняя сумма увеличилась с 11 до 14,5 тысячи рублей, а срок пользования средствами стал больше более чем на две недели по сравнению с прошлым годом.

Димченко пояснила, что это связано с тем, что россияне начали активнее пользоваться не только займами до зарплаты, но и более крупными и долгосрочными продуктами компании.

Напомним, в первом полугодии 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

Лидером среди микрофинансовых организаций по объему выдачи стала компания "Т-финанс", выдавшая займы на 47,67 млрд рублей. В тройку крупнейших также вошли "А деньги" с показателем 31,74 млрд рублей и группа компаний "Займер", выдавшая 30,06 млрд рублей. Таким образом, проект Альфа-банка "А деньги" с четвертой строчки поднялся на вторую.

Ранее компания "А деньги" получила звание самой технологичной микрофинансовой организации года на премии "Сравни 2025". В этом году премия приобрела статус одного из ключевых событий финтех-индустрии. "А деньги" удостоились награды за высокий уровень цифровизации и успешную интеграцию с платформой.

"А деньги" – это микрофинансовый сервис, созданный при поддержке Альфа-Банка.  Проект работает на рынке микрофинансирования с 2022 года. Компания предоставляет возможность оформить займ онлайн – от подачи заявки до получения денег на счет. Пользователям доступен удобный интерфейс, круглосуточная служба поддержки и гибкие условия кредитования. Участие такого крупного игрока, как Альфа-Банк, придает проекту дополнительную устойчивость, обеспечивая надежную технологическую и финансовую основу.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

Мощные взрывы в Киеве: столица погрузилась во тьму — что произошло

С заявлением выступил глава города

"Все рушится": на Западе выступили с громким заявлением о судьбе СВО

Европейцы в ужасе от происходящего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей