В Лобне открыли центр сборки оборудования для молочной промышленности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут приняли участие в открытии центра по сборке технологического оборудования АО "Упаковочные системы" в Лобне, сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

"Очень важно масштабировать производство. Будем рады вашим дальнейшим успехам. Это важно для нас, для большого количества заводов, которые производят молоко, молочную продукцию, соки", – сказал Воробьев.

По данным властей Московской области, новый центр позволит полностью локализовать в регионе производство пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения и автоматов для розлива.

Ранее сборка такого оборудования осуществлялась в дружественных странах. На предприятии уже собрали первый модуль молочного пастеризатора.

Оксана Лут отметила, что компания одной из первых вошла в рабочую группу по реинжинирингу в соответствии с задачами нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Планируется повышать уровень локализации не только в молочной отрасли, но и в других секторах АПК, добавила глава Минсельхоза РФ.

Предприятие работает в Подмосковье 15 лет, в 2022 году перешло под управление российского менеджмента. Сегодня на отечественных производствах функционируют почти 500 автоматизированных линий компании, в ассортименте – около 15 тыс. наименований запчастей.

Гендиректор Александр Криволапов сообщил, что первые модули уже собраны, предприятие загружено заказами до осени. В следующем году компания планирует увеличить мощность на 50% – до 6 млрд упаковок в год, полностью обеспечив рынок отечественной упаковкой.